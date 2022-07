Hasta que por fin tenemos imágenes oficiales de Black Panther: Wakanda Forever. Marvel Studios compartió el primer avance del superhéroe africano en San Diego Comic-Con 2022. Las imágenes muestran nuevos personajes del cómic y cómo la trama se adaptará sin el actor principal Chadwick Boseman, quien encarnó a Pantera Negra.

La película dirigida por Ryan Coogler está protagonizada por Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Angela Bassett, Martin Freeman y Tenoch Huerta, quien debuta en el Universo Cinematográfico de Marvel como Namor, el Rey de la Atlántida.

Una de las grandes preguntas es quién sucederá a Black Panther. Con la muerte de Boseman, Marvel tendrá que conseguir a un reemplazo para la Fase 4. Lo cierto es que se ve una figura con el traje del héroe al final del tráiler, aunque no se aclara quién lo viste.

Namor the Sub-Mariner hizo de héroe, de antihéroe y ocasionalmente de villano en las historietas de Marvel desde 1939, específicamente en Motion Picture Funnies Weekly. Namor es el hijo mutante de un capitán marino humano y una princesa del mítico reino submarino de la Atlántida. El personaje posee la superfuerza y las habilidades acuáticas de la raza Homo mermanus, así como la capacidad mutante de vuelo, junto con otros poderes sobrehumanos. Namor ha servido directamente con los Avengers, Los 4 Fantásticos, los Invasores, Los Defensores, los X-Men y los Illuminati.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará el 11 de noviembre de 2022 en Estados Unidos.

THOR: LOVE AND THUNDER | Personajes con poca pantalla

Thor: Love and Thunder es la cuarta película del dios asgardiano. Esto hace que la comunidad preste atención a los muchos detalles, historias y personajes que merecen ser recordados. Sin embargo, hay un problema: 120 minutos no bastan para tantas estrellas.

Aunque Taika Waititi dio el gusto a la comunidad de Marvel, las cifras juegan en su contra. Thor: Love and Thunder tiene un 68% de aprobación en Rotten Tomatoes, por lo que está debajo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Iron Man 2 y Avengers: Age of Ultron. Ocupa el puesto 26 de 29 películas, solo superando a The Dark World y la colera Eternals.

Avengers: Endgame acabó con Thor (Chris Hemsworth) yéndose con los Guardianes de la Galaxia. Love and Thunder, por lo tanto, generó expectativas sobre las apariciones de personajes como Drax, Mantis, Rocket Racoon, Nébula y Groot... Pero poco tuvieron que hacer en pantalla. Por eso, hicimos un ranking de los personajes que merecieron más tiempo en la película.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.