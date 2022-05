Movimiento en el UCM. Luego del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Disney sacó un adelanto de lo que será la serie Ms. Marvel en la plataforma Disney Plus. El estreno está programado para el 8 de junio.

Ahora ya sabemos más detalles de Kamala Khan (Iman Vellani), además de su admiración por los Vengadores y su agitada vida estudiantil en Estados Unidos, así como de lo que será capaz de hacer en la nueva serie de Marvel.

Los cómics de Marvel cuentan la historia de Kamala como una Inhumana, una de los muchos que descubrieron sus poderes después de que el rey Inhumano Rayo Negro detonara una bomba Terrigen en la serie “Infinity”. La escena fue un intento de Marvel por convertir a los Inhumanos en básicamente los X-Men.

Los guionistas de Ms. Marvel han hecho varios cambios a la historia original para adaptarla a la Fase 4 del UCM. Kamala no tiene ADN inhumano, por lo que sus poderes provienen de brazaletes cósmicos y cuyo origen sigue siendo un misterio.

Además de las aventuras de Kamala, el teaser muestra un poco más de quienes acompañarán a la superheroína como su mejor amigo Bruno (Matt Lintz) y su madre Muneeba Khan (Zenobia Shroff). Incluso podemos ver brevemente al otro héroe adolescente Red Dagger, interpretado por Aramis Knight.

MARVEL | Sinopsis oficial de Ms. Marvel

“Ms. Marvel es una serie nueva y original que presenta a Kamala Khan, una adolescente estadounidense musulmana que crece en Jersey City. Una ávida jugadora y una voraz escritora de fanfiction, Kamala es una megafanática de superhéroes con una imaginación desbordante, especialmente cuando se trata de al Capitán Marvel. Sin embargo, Kamala siente que no encaja en la escuela y, a veces, incluso en casa, es decir, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. La vida mejora con los superpoderes, ¿verdad?”.

