Marvel: publican el diseño de Dormammu que nunca vimos en “Dr. Strange"

La película Dr. Strange ha generado debate sobre el diseño de Dormammu, el peligroso antagonista interdimensional de Marvel. Un miembro del equipo de diseño reveló la otra opción que pudo tener la apariencia de este villano.

El artista conceptual de Marvel Jerad S. Marantz publicó en Instagram el otro diseño que no fue elegido por el director Scott Derrickson para la edición final de Doctor Strange.

“Aquí está una vieja opción de Dormammu que hice para Doctor Strange en su momento”, dice el artista. “Siempre me gustó esta versión. En ese momento, estábamos barajando opciones más humanoides. Un espectáculo muy divertido”.

Como dato curioso de Marvel, el actor Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) fue el responsable de la captura de movimiento de Dormammu. La voz pertenece al actor Tony Todd.

MARVEL | Retraso de estreno

El coronavirus pudo con Black Widow. Ante la pandemia del COVID-19, Marvel decidió retrasar el estreno de la película de la Viuda Negra para no afectar el potencial de la taquilla.

Películas como Black Widow, The Personal History of David Copperfield y The Woman in the Window -todas películas de Disney- también se vieron afectados por el cambio de programa de estrenos por culpa del coronavirus.

De momento, se desconoce cuál será la nueva fecha de estreno de Black Widow, que estaba programada para el 30 de abril en Perú y 1 de mayo en Estados Unidos.