Hemos esperado tanto para este momento en el Universo Cinematográfico de Marvel. Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2 tuvo una escena poscréditos adelantando la llevada de Adam Warlock al UCM. Eso fue hace seis años y recién ahora tenemos una idea de cómo lucirá el personaje cuando haga su debut en la pantalla grande.

La introducción de Adam Warlock en Guardians of the Galaxy 3 debería darle un papel importante en la historia. No sabemos con precisión cómo es que influenciará en el desarrollo de los personajes principales. Es probable que Adam Warlock sea presentado primero como un enemigo por lo sucedido en la segunda entrega de la saga.

Adam Warlock en la tercera cinta de Guardianes de la Galaxia

El director James Gunn adelantó que no es del todo un héroe a estas alturas de su vida. De hecho, Gunn comparó a Adam Warlock con un bebé en una entrevista para Empire, sugiriendo que su cuerpo adulto no es una indicación de que sea emocional o psicológicamente maduro.

Si revisamos las historietas de Marvel, Adam Warlock se convierte en un miembro clave de los Guardianes de la Galaxia y potencialmente se pondrá en una posición similar para el futuro de la MCU. La imagen oficial compartida por Empire, sin duda, da la impresión que Will Poulter es la mejor opción para su futuro en el resto de cintas del UCM en la Fase 5.

Tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Cómo quedó Black Panther 2 en el ranking del UCM

Marvel Studios ya está cerrando las exhibiciones de “Black Panther: Wakanda Forever” en los cines de todo el mundo y podemos decir que las cosas pintan bien. La obra dirigida por Ryan Coogler obtuvo un 84% y 95% en el Tomatometer y Audience Score, respectivamente, de Rotten Tomatoes. Una cifra aceptable, ¿pero cómo se ubica respecto al Universo Cinematográfico de Marvel?

Quizá te preguntes cómo Rotten Tomatoes evalúa las películas de Marvel. El proceso es bastante sencillo: los críticos de cine -en este caso, los que ya vieron Black Panther 2- tienen dos parámetros para evaluar sus reseñas. De ser una reseña positiva, el crítico entrega un tomate fresco; caso contrario, se asigna un tomate podrido. Esto se hace con todas las críticas y, a partir de los resultados, hay un porcentaje final de “frescura” en el Tomatometer.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.