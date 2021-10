El capítulo 8 de la serie “What If...?” nos ha dado algunas pistas acerca de lo que veremos al final de la serie. Muchos fans de Marvel Studios creen que se trata de historias inconexas del Universo Cinematográfico de los Vengadores; no obstante, realmente se trataba de una historia de The Watcher.

Ultron logró juntar todas las gemas del infinito y eliminar a todo el universo. Tras escuchar al Vigilante, trasciende entre los multiversos y toma como objetivo destruirlos a todos para purgarlos como si estuvieran llenos de plagas.

Ante esta situación, The Watcher interviene con sus increíbles poderes pero al verse acorralado acude a la versión más poderosa de Doctor Strange. Recordemos que en un pasado episodio, el hechicero se obsesionó con la muerte de su amada y consumió la magia de varios seres de los multiversos.

¿Tendrá “What If...?” una segunda temporada?

Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios rompió su silencio al respecto en una entrevista para el medio BuzzFeed Brasil. Básicamente, comentó que sí planeaban un estreno de 10 otros 10 episodios.

“La segunda temporada será muy divertida. Quitamos las ruedas y llegamos a hacerla un poco más extraña, más salvaje”, añadió A.C. Bradley, el guionista y showrrunner de la serie animada.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.