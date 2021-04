La serie The Falcon and the Winter Soldier está por llegar a Disney Plus en cuestión de horas, por lo que los fans de Marvel se preguntan qué tan poderoso será Sam Wilson (Anthony Mackei) cuando asuma la identidad del Capitán América. Ya sabemos que es muy habilidoso, pero hay algo crítica que lo pone por debajo de la mayoría de los superhéroes de Marvel.

Steve Rogers (Chris Evans) era el Capitán América ideal debido a su carácter humilde y espíritu compasivo, pero realmente necesitaba el suero de súper soldado para lograr todo lo que hizo. Sam Wilson ha dejado en claro que no quiere el suero del súper soldado, por lo que no hay cómo comparar sus habilidades actuales como Falcon cuando asuma el rol del Capitán América.

Lo cierto es que Wilson pudo ganarse el mote de ‘superhéroe’ sin tener superpoderes, ya que lo hemos visto seguir el ritmo a personajes como Spider-Man, Iron Man, Ant-Man, entre varios otros.

Debido a su entrenamiento y técnica de combate preferida, Sam probablemente dependerá de su agilidad tanto para el ataque como para la defensa más que Steve Rogers. Teniendo en cuenta que las alas mecanizadas de Falcon son parte del traje de Capitán América de Sam, seguramente encontrará formas más creativas de darles un buen uso junto con el escudo de vibranium y el Redwing.

La serie The Falcon and the Winter Soldier ha demostrado que los superpoderes no hacen al héroe; los valores lo hacen. John Walker (Wyatt Russell) fue derrotado con el traje y el escudo del Capi, e incluso con el suero de súper soldado. Quizá Sam no sea el más fuerte, pero su humildad y destreza lo hace más héroe que cualquiera.

MARVEL | El dueño del escudo

¿Quién es el dueño del escudo de Steve Rogers? Creer que es el gobierno de los Estados Unidos es comprensible ya que consideran la identidad del “Capitán América” como su propiedad, además de que Howard Stark usó originalmente el suministro de vibranium del estado para hacer el escudo.

También es interesante que Wilson conservó el escudo incluso después de que se usó como arma homicida (el asesinato de Walker a uno de los Flag-Smasher), y no se lo entregó a la policía de Letonia ni a otras autoridades europeas como prueba del crimen. La antigua expresión “posesión es 9/10 de la ley” parece aplicarse al escudo del Capitán América. En ese caso, el escudo pertenece a Sam Wilson como propietario actual del escudo, y de forma permanente al gobierno de los Estados Unidos.

