Marvel: Quentin Tarantino reveló el motivo del por qué nunca se animó a hacer una película de Luke Cage.

Quentin Tarantino es uno de los directores más populares en el mundo del cine. Sin embargo, nunca se la ha visto dirigir alguna película de superhéroes.

El día de hoy, Quentin Tarantino ha vuelto dar de que hablar por sus recientes declaraciones sobre su posible ingreso al UCM. Recordemos que el director estuvo considerado por la compañía para dirigir el film de ‘Luke Cage’.

Esta película se basaría en los cómics clásicos de los Héroes de Alquiler, que posiblemente se habría inspirado en las obras de explotación negra, algo similar a como lo hizo Jackie Brown.

Ahora, en una reciente entrevista, el director mencionó el por qué de su decisión de no dirigir tal película. Al parecer, fueron sus amigos quienes le aconsejaron que no lo haga.

“Todos mis amigos me decían, ‘No, no, no, tío tenía que ser Wesley Snipes’. Y yo decía, ‘Bueno mirad, me gusta Wesley Snipes, pero quiero decir, Larry Fishburne es prácticamente Marlon Brando. Quiero decir, creo que Fish es el hombre’.”

Cabe resaltar que miles de fanáticos han deseado que Quentin Tarantino dirija una película de Marvel; sin embargo, hasta el momento no hubo una propuesta formal por parte de Kevin Feige al popular director.

