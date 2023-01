Hay algo que no entendemos en los avances de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Si Kang The Conqueror (Jonathan Majors) es tan poderoso como promete, ¿por qué está atrapado en el Reino Cuántico? ¿Quién lo encerró allí? Quizá alguien más lo derrotó, ya sea un superhéroe en específico o algún equipo de Vengadores alternativo. Lo que sí podemos hacer es imaginar ciertas teorías sobre cómo Kang acabó siendo reducido y atrapado en el universo de las cosas super-hiper-mega-chiquitas.

El primer candidato es He Who Remains, la mente maestra de la Agencia de Variación Temporal y el guardián de la Sagrada Línea del Tiempo. Es muy probable que él mismo se haya encargado de reducir a su variante más peligrosa (Kang The Conqueror) para que no escape del Reino Cuántico y así no ataque al resto de universos. Al final de la serie Loki, He Who Remains explicó cómo múltiples Kang lucharon entre sí hasta que él salió victorioso y se propuso proteger la línea del tiempo con la AVT. Quizá, durante esa batalla, Kang acabó siendo atrapado en el Reino Cuántico y tiene toda la lógica del mundo, porque Kang y He Who Remains tienen prácticamente las mismas habilidades y poderes.

ANT-MAN 3 | Tráiler de la próxima cinta de Marvel

Otra opción es que la AVT haya hecho la captura de Kang The Conqueror. Recordemos la costumbre de la agencia por enviar a las variantes a un universo alternativo llamado The Void. Debido a la peligrosidad de Kang, es posible que la AVT haya optado por encerrarlo en el Reino Cuántico para evitar que tenga acceso a The Citadel y así vengarse. Es más, podemos esperar que Ravonna Renslayer, directora de la AVT, tenga un papel en la derrota de Kang. Eso quizá lo veamos en la segunda temporada de la serie Loki.

También podemos esperar que Kang haya acabado en el Reino Cuántico por acción de la AVT tras el caos ocasionado por el asesinato de He Who Remains. Cuando se formaron las ramificaciones de las múltiples líneas temporales, el Kang que vemos en Ant-Man 3 pudo aparecer para aprovecharse del desorden universal pero acabó siendo atrapado por la AVT y encerrado en el Reino Cuántico.

Otras posibilidades incluyen a Janet van Dyne y Reed Richards. Janet vivió más de 30 años en el Reino Cuántico después de volverse subatómica en 1987, por lo que sí tiene una idea de quién es Kang. Es posible que ella haya colaborado con Kang con tal de sobrevivir, pero tuvo un cambio de planes cuando supo de la personalidad siniestra del villano, por lo que ella podría tener cierta responsabilidad sobre el encierro de Kang en el Reino Cuántico.

En el caso de Reed Richards, recordemos que las historietas de Marvel han abordado en varias ocasiones las peleas entre Kang y los Cuatro Fantásticos. Kang también es conocido como Nathaniel Richards, lo que lo convierte en un descendiente lejano de Reed Richards. Posiblemente para la película de los Cuatro Fantásticos de la Fase 6 recién sepamos que Kang ya se conocía con el equipo desde mucho antes, siendo Reed el responsable de atraparlo en el Reino Cuántico para que evitar que sus planes se hagan realidad.

Una última teoría tendría que ver con alguna versión de los Vengadores de todo el multiverso que fueron capaces de derrotar a Kang y encerrarlo en el Reino Cuántico. Cuando Marvel Studios compartió por primera vez las imágenes de Ant-Man 3 en las convenciones, incluía una línea en la que Kang se burla de Ant-Man por matar a los Vengadores en el pasado. Entonces, no sería descabellado imaginar que Kang acabó atrapado por culpa de los Avengers de alguna otra parte del multiverso (así como sucedió en What If...?) no sin dar pelea y eliminar a varios antes de ser reducido.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.