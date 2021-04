Marvel no se detiene y la serie Loki sigue en la cola de espera para la plataforma Disney Plus. La Casa de las Ideas publicó en YouTube un nuevo tráiler de esta producción exclusiva, cuyo estreno está programado para el 11 de junio.

Loki es el personaje más complicado del UCM, debido a que murió en Avengers: Infinity War, pero su versión del pasado logró escapar con el Teseracto durante los sucesos de Avengers: Endgame. El hermano de Thor, por lo tanto, no está en la línea canónica de Marvel, sino en una realidad alternativa.

Haber escapado de su destino usando el Teseracto ha hecho que la TVA, una organización burocrática encargada de mantener el flujo del tiempo de forma correcta, lo reclute para solucionar su situación.

La TVA significa Time Variance Authority y tiene la función de alterar los eventos del pasado y el futuro para monitorear el multiverso y las diferentes líneas temporales de posibles amenazas.

Owen Wilson hace de Mobius M. Mobius, un alto gerente de la TVA. Su primera aparición fue con los Cuatro Fantásticos (Fantastic Four #353 de 1991) cuando los procesó por uso ilegal del tiempo, robo de continuidad y otros cargos. Después tuvo roles poco importantes, pero siempre derivados relacionados con los desajustes temporales e interdimensionales.

El elenco de Loki está compuesto por Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Erika Coleman, Sophia Di Martino y Richard E. Grant.

MARVEL | El nuevo Capitán América

¿Será acaso que Marvel está metiendo la pata con el nuevo Capitán América, el personaje secundario de la serie The Falcon and the Winter Soldier? Auque muchos critiquen a la interpretación de Wyatt Russell, Marvel parece tener una respuesta para todo acerca de la continuación del Capi en la Fase 4 sin el querido Steve Rogers.

Russell se sinceró en una entrevista con Entertainment Tonight y confesó que no está tratando de ser el Capitán América de Chris Evans, el mismo que hemos visto en los Avengers, y ese “es el punto” para entender por qué su personaje cae antipático para los seguidores más fieles de Marvel.

Después de que el militar John Walker (Russell) recibe el manto y el escudo de un Steve Rogers (Evans) retirado, el nuevo Capitán América es respaldado por el gobierno y le dice a Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) que no está “tratando de ser Steve. No estoy tratando de reemplazar a Steve. Solo estoy tratando de ser el mejor Capitán América que puedo ser”.

