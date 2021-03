El segundo episodio de The Falcon and the Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus, ha revelado varios datos que los fans están consultando con los cómics. Ya sabemos que John Walker es el nuevo Capitán América, un personaje que tiene un vínculo directo con el antagonista principal de la serie, Power Broker. ¿No te suena? Aquí te contamos la historia de este oscuro personaje.

El Power Broker original es Curtiss Jackson. El personaje de Marvel apareció por primera vez en Machine Man #6 de 1978, como miembro del sindicato criminal comercial llamado The Corporation. Asumió el manto de Power Broker en The Thing #35 de 1986, pero no ganaría popularidad hasta su aparición en la trama del Capitán América.

Power Broker, con ayuda del científico Karl Malus, creó un proceso mediante el cual pudo mejorar a los sujetos normales con superfuerza. Fue así como John Walker obtiene sus suporpoderes para convertirse en Super Patriota y, posteriormente, asumiría el papel de Capitán América para servir al gobierno de los Estados Unidos.

Power Broker en los cómics de Marvel

Tiempo después, Power Broker es descubierto como uno de los agentes de Red Skull. US Agent, la nueva identidad de John Walker, logra arrestarlo, pero Power Broker acaba siendo asesinado por Punisher.

¿Cómo influirá Power Broker en The Falcon and the Winter Soldier? Podemos intuir que está detrás de las superhabilidades de los miembros de Flag-Smashers. Vale la pena señalar que hasta ahora no hay explicación de cómo John Walker tiene las capacidades físicas para asumir el rol del Capitán América. Quizá Power Broker y su método para crear supersoldados tengan algo que ver.

MARVEL | Mejor estreno

“Falcon y el Soldado de Invierno”, serie original de Marvel Studios, se convirtió en el estreno más visto en Disney+ durante el fin de semana de su debut, que va del 19 de marzo al domingo 21.

El estreno de dicha serie se suma al de Wandavision y a la segunda temporada de The Mandalorian, de Lucas film, como los tres debuts de series originales más vistos en sus respectivas semanas de estreno.

