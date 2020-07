El gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel siempre ha sido Thanos. Mientras que los Vengadores iban encontrando su camino, el titán loco preparaba un ejército para obtener todas las Gemas del Infinito y así poder eliminar a la mitad de la vida del universo.

No obstante, tras su muerte en Avengers: Endgame, se espera que llegue un villano sumamente poderoso al cual vencer. Mucho se ha hablado de que Galactus estaría despertando y no solo se enfrentará a los Vengadores sino también a The Eternals.

Pues Marvel Entertainment compartió vía YouTube un video en donde analizan el UCM y quién podría ser este villano. Los primeros en la lista son los Skrulls, la raza alienígena con la capacidad de toma la imagen del cualquier humano.

No obstante, estos trabajan junto a S.H.I.E.L.D. según lo que se vio en las escenas post-créditos de Spider-MAn: Far From Home. Por otro lado, se especula que quizás los Kree se están preparando para una guerra con la Tierra tras los sucesos en Capitana Marvel.

A su vez, se cree que la uevo heroína del UCM podría tomar un rumbo diferente al igual que los cómics. Ella es mitad Kree y podría despertar su lado maligno y convertirse en The Supreme Accuser, relevando a Ronan de su puesto.

Recordemos que en los últimos tomos de los cómics ella es una villana y se ha separado de los Vengadores. ¿Qué piensas sobre el futuro del UCM? ¿Será un Vengador quien traicione a sus compañeros?