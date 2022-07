Disney Plus tiene dos años de servicio y ya es momento de hablar de todas sus producciones. La plataforma de video streaming es la casa de todas las películas y series de Marvel, sin contar con la saga de Spider-Man porque los derechos le pertenecen a Sony Pictures. Uno de los principales motivos para suscribirse son los shows exclusivos, pero ¿realmente valen la pena?

Las series de Marvel en Disney Plus sirven como cierre de la Fase 3 después de Avengers: Endgame y marcan la pauta para la Fase 4 con quienes serán los nuevos Vengadores. Esto hace que cada entrega sea clave para la comunidad de fans, quienes están acostumbrados a la calidad cinematográfica de las películas.

Así las cosas, veamos cómo queda el ranking de series exclusivas de Marvel para Disney Plus.

7. What If...?

El problema con la serie animada de antología es que envejeció muy rápido. Se siente menos como un ejercicio para romper con los límites de la continuidad y más como una serie de guiños a la audiencia. No tiene alma y menos identidad. En algunos casos, estas historias se incorporan a proyectos posteriores como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero no tiene más.

6. Moon Knight

La serie tiene un elenco de lujo y presenta algunos efectos sorprendentes y temas oscuros e inteligentes para el desarrollo del multiverso del UCM. Sí cumple con la introducción de un personaje completamente nuevo, pero se apoya demasiado en el misterio hasta el punto de no enganchar con el personaje clave.

5. The Falcon and the Winter Soldier

La serie está llena de partes innecesarias y el ritmo no llega a tener un sentido a pesar del desarrollo de la trama, como la conmovedora introducción de un Black Super Soldier que recuerda el pasado de Estados Unidos. Además, Falcon no necesitaba ponerse a prueba para convertirse en Capitán América, tal como vimos en la serie.

4. Hawkeye

El final de la serie se siente como si estuviera tratando de meter demasiados huevos de Pascua y avances para los próximos proyectos en vez de desarrollar su propia trama con la aparición de Kingpin.

3. Loki

La serie sí hizo un buen trabajo al introducir el multiverso a la audiencia después de Avengers: Endgame. Además, abre muchas posibilidades a lo que veremos en el futuro de la Fase 4.

2. WandaVision

WandaVision le dio a Wanda mucho más desarrollo de personaje que nunca en sus apariciones en las películas del UCM. Si bien la trama se salió un poco de control al final y dio paso a una batalla final insípida, el programa sentó las bases para Doctor Strange in the Multiverse of Madness, además de insinuar la llegada de los X-Men.

1. Ms. Marvel

La producción más reciente de Marvel es la que se lleva los aplausos en este ranking. La trama sabe equilibrar la acción y el desarrollo de Kamala Kahn, la adolescente que se transforma en superhéroe mediante una reliquia familiar. Su historia está bien distribuida a lo largo de los episodios y recoje los mejores elementos de las películas de Spider-Man al mismo tiempo que forja su propia identidad.

