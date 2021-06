Loki ya está a mitad de temporada en la plataforma Disney Plus, y la situación no puede ser peor para el Dios de la Travesura y Sylvie, la variante malvada del asgardiano. Al final del tercer episodio, la comunidad se quedó con la duda sobre cómo es que la Agencia de Variación Temporal no da con los protagonistas en Lamentis-1. Aquí te contamos qué es lo que está sucediendo en la trama de Marvel.

En la entrega más reciente de Loki, los protagonistas llegan a Lamentis-1 después de volver a las oficinas de la Agencia de Variación Temporal (AVT). El problema es que Lamentis-1 está condenado a la destrucción total y eso hace que el sistema de la AVT no pueda percibir las alteraciones temporales.

En el segundo episodio de Loki, el hermano de Thor explica a Mobius que las variantes no pueden ser detectadas por la AVT si está por ocurrir un apocalipsis. Como la destrucción será total, haga lo que haga la variante en la línea temporal no será detectado por la AVT, ya que todo se destruirá de igual manera.

LOKI | Tráiler de la serie de Marvel

Ahora, el inconveniente es que Loki y Sylvie están condenados a morir en la destrucción de Lamentis-1. También están abandonados a su suerte, debido a que la AVT no puede dar con ellos debido al apocalipsis inminente. El plan de escape, de hecho, sería llamar la atención de la AVT para así huir de Lamentis-1. Eso fue lo que se trató de hacer con el arca de sobrevivientes, pero se destruyó a tan solo metros de alcanzar la nave.

El cuarto episodio de Loki se estrenará el miércoles en la plataforma Disney Plus.

