Razones para no creer en Holland sobre la ausencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man 3

Se acabó la esperanza... ¿O solo será un truco para hacernos creer lo contrario? Tom Holland, el actor de Marvel que hace de Spider-Man en el UCM, señaló que los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes hicieron del Hombre Araña en las sagas anteriores, no aparecerán en la película Spider-Man 3.

En declaraciones para Esquire, Holland aseguró que los actores no formarán parte del nuevo proyecto de Marvel y Sony Pictures.

“No, no, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado esta información tan importante, pero creo que es un secreto demasiado grande para ocultármelo. Así que no, [la película] será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo hasta ahora”, señaló.

¿Hay razones para no creerle a Holland? Él es uno de los actores de Marvel que peor saben guardar secretos del UCM. Fue por Holland que supimos más de un detalle en la trama de la Fase 3.

Además, hay varias cosas que no coinciden con la negación de Holland sobre la futura película de Marvel. El regreso de los actores que interpretaron a villanos del pasado cinematográfico de Spider-Man, como Jamie Foxx siendo Electro y Alfred Molina como Doctor Octupus, hace que la reaparición de Maguire y Garfield sea predecible.

No hay otra que esperar al estreno de Spider-Man 3 para saber si es que formarán parte del proyecto o solo se trata de un intento de Holland por reparar todos los spoilers que reveló en el pasado.

MARVEL | Futuros estrenos

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

