Los superhéroes de Marvel siempre han sabido salir victoriosos en sus batallas contra los villanos más poderosos. Esto se debe a que la muerte de estos malhechores sirve para mantener en el punto central a los héroes. Lamentablemente, cuando estos mismos mueren sus armas también son olvidadas rápidamente por los directores del UCM.

Muchas de estas armas y artilugios que se ven en el UCM pueden servir como una ayuda para derrotar a amenazas como Thanos. Fanáticos consideran que estos artículos deben volver a ser introducidos en las historias de sus superhéroes favoritos. A continuación, las armas más representativas que el UCM olvidó.

EL SUERO SUPER SOLDADO

El famoso suero del Capitán América se olvidó con la muerte de su inventor Abraham Erskine del UCM. Sin embargo, esto fue introducido en El Increíble Hulk, donde el menciona que ya existía un reemplazo viable para el gobierno estadounidense. Para detener el monstruo verde, el General Ross aprobó el uso de una mezcla del suero en el infante de la marina real Británico, Emil Blonsky.

El suero tuvo algunos efectos secundarios, pero funcionó. Blonsky fue más rápido cuando lo tuvo e incluso más fuerte. Esto le ayudó para darle pelea a Hulk, que a pesar de que el monstruo verde le rompiera todos los huesos de su cuerpo, Blonsky pudo curarse a si mismo. Es increíble como el General Ross no pudo producir el suero en masa.

TASER SÓNICO

Esto se olvido en la misma película de Iron Man. Obadiah Stane usó el dispositivo para paralizar a cualquier persona mientras el se encontraba protegido con unos auriculares especiales. El gobierno no aprobó su producción pero, ¿por qué no?

Esto hubiera sido muy útil después que el gobierno de EE.UU continuase con su trabajo de crear súpersoldados, mejorando la armadura de War Machine, u otro proyecto especial. El mismo Stane no pudo usar el dispositivo en su pelea contra Iron Man, optando por moverse por toda la ciudad con una armadura débil cuando todo lo que tenía hacer era presionar el interruptor para incapacitar a su enemigo.

LOS VILLANOS DE SPIDER-MAN

Las películas del UCM de Spider-Man introdujeron la idea que existieran personas que podían hacer avances tecnológicos simplemente estudiando la tecnología que ya existía en el universo. Buitre, Shocker y Misterio, lograron combatir los poderes de Peter Parker; sin embargo, ninguno de ellos fue utilizado por el gobierno más tarde.

Las armas de Buitre podrían atravesar materia sólida hasta cortar acero y piedra sin esfuerzo, pero esto no tuvo impacto en el UCM desde su debut. El villano que manejaba esto fue encarcelado al final de la película, y no se pudo saber porque sus dispositivos no fueron incautados y estudiados.

RAYO ENCOGEDOR

Quizás esta arma sea la más mortal utilizada por Darren Cross en Ant-Man. Si bien no pudo descifrar el código que se utilizaba detrás de las partículas Pym para que funcionen, para así reducir con éxito los objetos, en el proceso de intentarlo logró desarrollar un arma potente. Cuando Cross disparó contra un ejecutivo de la junta que le llevaba lo contrario, el rayo retráctil redujo al ejecutivo a una pequeña cantidad de biomasa.

Quizás el villano se encontraba frustrado por no alcanzar la meta que se propuso, pero el arma fue su mayor invento, y nunca la exploró más a fondo o usó contra el héroe de la historia. Mucho se bromeó con la idea de que Ant-Man golpee a Thanos, pero la posibilidad de convertirlo en miniatura con el rayo retráctil debió ser tomado en serio.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY