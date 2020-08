Ya se sabía desde la última Comic-Con que los Avengers estarían disponibles por streaming para TV y dispositivos móviles. Luego de Avengers: Endgame, Marvel Studios se dispuso a crear todo un universo para ampliar la historia de los superhéroes. Marvel Studios, además, archivó todo este material en la plataforma Disney Plus.

Luego de nueve meses del lanzamiento de la plataforma de stream Disney+, por fin se habilitan todas las producciones de Marvel Studios. Su mayor problema en este sentido ha sido que todavía las cintas estaban con derechos de streaming en otras plataformas como Netflix.

Pues la última cinta en llegar a la plataforma del ratón ha sido Ant-Man and the Wasp; esta dejó Netflix Estados Unidos el mes pasado y ya está en Disney Plus. Recordemos que Netflix y Disney llegaron a un acuerdo en el que todas las cintas de Marvel, Lucasfilm, Pixar, entre otros llegarían a la plataforma roja luego de 18 meses de su estreno.

No obstante, en el 2019 no se renovó este contrato con la mira de que Disney iba a presentar su propia app con todo su catálogo. Si buscas las cintas de Marvel en Netflix América Latina, todavía las encontrarás pero todo parece indicar que con el tiempo desaparecerán.

La plataforma de Walt Disney Company reveló cuándo estará disponible para la región de América Latina, en países como México, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia; etc.

La cuenta oficial de Twitter de Disney Plus Latinoamérica confirm´que en el mes de noviembre se habilitará la plataforma en nuestra región.

PRECIOS Y PLANES DE SUSCIPCIÓN PARA DISNEY+ EN LATINOAMÉRICA

La multinacional anunció que tendrá un único plan de 7 dólares mensuales (aunque el precio no se ha confirmado si será también para la región).

Con esos 7 dólares, Disney+ promete brindar hasta cuatro usos simultáneos en diferentes dispositivos de la cuenta, todas ellas en calidad 4K.

Asimismo, Disney+ permite descargar su catálogo de películas y series en cualquier equipo, adicional al beneficio del streaming en alta calidad.

También permitirá la creación de perfiles dentro de la plataforma, y la configuración de un “Modo Infantil” que establece una interfaz más colorida con contenido para niños de 7 años a menos.

Para tranquilidad de los padres, el contenido adulto de la plataforma estará restringido hasta PG13, lo que implica material apto para toda la familia con guía paterna.