Probablemente no haya un eslogan del Universo Cinematográfico de Marvel más popular entre los fans que “I’m Groot " (Soy Groot, en español), pero resulta que eso no es lo que comenzó a decir según los cómics. El curioso dato lo tenemos en Secret Wars The Infinity Gauntlet, cuya historia y arte estuvieron a cargo de Dustin Weaver y con el guion de Gerry Duggan.

En el planeta Battleworld, uno de los reinos destruidos por un enjambre de insectos sedientos de sangre, Star-Lord, Gamora y varios miembros de Nova Corp, liderados por una chica llamada Anwen, trataron de encontrar las piedras antes que Thanos. Su búsqueda los llevó a un bosque, donde creían que se encontraba una de las piedras. Las pistas llevaron al equipo a un árbol en particular, donde creían que la piedra estaba en algún lugar del interior.

Resulta que este árbol de Marvel estaba vivo. Por supuesto, este árbol era el guardián de la galaxia Groot. En esta historia, los Guardianes aún no se habían reunido hasta ese momento. Al principio, Gamora cree que alguien se esconde dentro del árbol, pero el árbol sorprende a todos cuando revela que tiene ojos (“eyes” en inglés). Mientras contempla dónde está la piedra, Anwen pronuncia “hmmm” (onomatopeya de estar pensando), mientras que su compañero piensa que el árbol creció sobre la piedra (“grew root” en inglés significa “creció en la raíz”).

GUARDIANES DE LA GALAXIA | El origen de la frase de Groot

La verdadera frase que dice Groot en su primera aparición (Marvel)

Entonces, al poner todas estas palabras juntas, el árbol deletrea “eye hmmm grew root”. Anwen escucha la frase y entiende “Soy Groot” (I am Groot), y así nació el popular eslogan de Marvel.

En el universo principal de Marvel, Groot es parte de una especie llamada “flora colossus”. Su habla repetitiva se debe a una laringe rígida que hace que los seres con forma de árbol repitan las mismas frases una y otra vez. Muchos personajes se frustran con Groot cuando solo repite las mismas tres palabras, sin embargo, los amigos de Groot y aquellos que pasan mucho tiempo con él pueden descifrar diferentes inflexiones y énfasis en la frase para entender exactamente lo que está diciendo.

