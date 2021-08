Marvel revela cuál es el lugar de Shang-Chi en el UCM

Cada vez se saben más cosas de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la próxima película de Marvel para la Fase 4. Una de las preguntas más constantes, además de la trama y el elenco principal, es en qué parte de la línea del tiempo del UCM se encuenta la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton.

Hay que tener en cuenta que el UCM cuenta ahora con series tres series en su haber y una cuarta en pleno desarrollo. Black Widow se estableció antes de Avengers: Infinity War; WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki se establecieron después de Endgame, y muchos fanáticos pensaron que Shang-Chi también podría establecerse antes de Infinity War, o tal vez incluso en los cinco años entre The Snap y The Blip.

Sin embargo, el máximo responsable de Shang-Chi precisó que la trama está ambientada después de los eventos de Avengers: Endgame y avanzará la línea del tiempo del UCM.

Con el lugar de Shang-Chi en la línea de tiempo de MCU aclarado, la pregunta ahora es cómo la película dará forma a la historia de fondo de lo que sucedió con Shang-Chi (Simu Liu), su padre The Mandarin (Tony Leung) y la organización Ten Rings.

Por otro lado, el hecho de que Shang-Chi se desarrolle en la actualidad del UCM presenta una gran oportunidad. Toda la lógica de por qué The Mandarin y The Ten Rings ahora están surgiendo y tratando de tomar el poder se debe al hecho de que The Snap permitió a la organización alcanzar nuevos niveles de poder.

El estreno de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos está programado para el 3 de septiembre.

