Marvel: se revela el verdadero origen de EGO, el planeta viviente.

Marvel acaba de revelar el verdadero origen de EGO, el planeta viviente. Este personaje fue creado en 1966 por Stan Lee y Jack Kirby, que imaginaron a un planeta como uno de los villanos más poderosos del UCM.

EGO en el cómic Black Panther y los Agentes de Wakanda #3. (Foto: Marvel Cómics)

James Gunn ha decidido conectar a EGO en el UCM, pero esto algo fue totalmente diferentes para los amantes de los cómics. En Guardianes de la Galaxia, se mostró al personaje como el padre de Star Lord.

En los cómics, siempre se mantuvo en secreto el verdadero origen de EGO. Finalmente, después de mucha espera, en Black Phanter y los Agentes de Wakanda #3 revelaron la verdad que tanto fanáticos esperaban.

VERDADERO ORIGEN

Gardener, uno de los Ancianos del Universo y considerado el último sobreviviente de una raza antigua, tiene la capacidad de sembrar mundos y así transformarlos en criaturas vivientes. Él hizo esto con la Luna, la cuál tiene características muy parecidas a las de EGO, el planeta viviente.

Esto no significa que Gardener sea el creador total del villano, puesto que en el cómic Silver Surfer: Black se mostró que EGO era uno de los seres más antiguos del cosmos. Debido a esto, se puede afirmar que existe una antigua raza que crea planetas vivos como este.

En el cómic Black Panther and The Agents of Wakanda #3, se puede visualizar que Gardener no estaba del todo bien cuando le dio vida a la luna. No se puede ver muy a menudo esto. Sin embargo, todo apunta a que este no sería el único planeta vivo en el universo.

