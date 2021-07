Los Vengadores regresaron tras “Avengers: Endgame”. Inicialmente, se esperaba que la fase 4 iniciara con el estreno de “Black Widow” en abril de 2020; no obstante, Marvel Studios movió su calendario de estrenos debido a la pandemia del coronavirus.

Por el virus, la productora se vio obligada a estrenar primero las series de la fase 4: “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”, en orden de llegada a Disney Plus.

Esto ha puesto de cabeza por completo al UCM, tanto en la trama como también en tanto la línea de tiempo para ver todas las producciones en la plataforma. Si ingresas a tu cuenta en este momento, se ha vuelto a reformar el orden en todo el Universo Cinematográfico de Marvel.

Para poder entender lo que sucede con los Vengadores, primero debes ver “Avengers: Infinity War” y “Endgame”. Seguidamente, ver “Loki” y luego “WandaVision”; de aquí ha nacido una teoría.

Wanda había escuchado a sus hijos en otra línea de tiempo ocasionada por la muerte de Kang el Conquistador. Esta situación daría pie a otras producciones como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Pero hasta que se estrene la cinta mencionada deberás seguir la línea de tiempo de Marvel, osea seguir con “The Falcon and the Winter Soldier”.

Marvel revela la nueva línea de tiempo del UCM tras el cierre de “Loki”. (Foto: captura)

“Loki”: teoría explica que Miss Minutes es la villana de la serie

Kang les explica a Loki y Sylvie que es un simple humano pero que hace muchísimos años atrás descubrió que existen los multiversos y que podía acceder a estos con unas puertas especiales.

Se encontró con versiones de sí mismo y comenzó a compartir tecnología, pero en algún momento de su historia vemos que aparecieron versiones de Kang que querían iniciar una guerra en los multiversos.

Al mismo estilo de una dictadura, él tomó control de la línea del tiempo y se dedicó a poner orden de forma tiránica. No obstante, está cansado y ha decidido que es momento de descansar.

¿Miss Minutes será siguiente la villana del UCM?

Será un personaje que volverá en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Pero lo fans todavía desean ver una vez más a Miss Minutes, una inteligencia artificial que ayudaba a la TVA.

Teorías explicaban que Miss Minutes es realmente la mente maestra detrás de todo. Tara Strong, la actriz que le da voz al personaje, respondió al respecto: “Me encanta tanto. Me encanta que piensen eso de ella, me encanta que piensen que es capaz de eso”, comentó en una entrevista con el medio Nerdist.

“Me encanta la idea de un personaje femenino fuerte que sea súper adorable y que pueda acabar con el mundo, así que definitivamente me encanta leer esas ideas y me alegra que piensen que ella podría potencialmente ser la que esté detrás de todo”.

