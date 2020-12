Marvel revela qué tienen en común “WandaVision” y “Friends”

Friends es una de esas series que han marcado época, ¿tanto así como para servir de inspiración a Marvel, una franquicia caracterizada por los superhéroes de historietas? Aunque no lo creas, la respuesta es afirmativa.

El productor ejecutivo Jac Schaeffer habló recientemente con Emmy Magazine sobre WandaVision, una de las series exclusivas de Marvel para Disney+ A diferencia del resto de producciones de Marvel, WandaVision recurre a las sitcoms de antaño para el desarrollo de la trama.

Según el ejecutivo de Marvel, WandaVision tiene influencia de series como ‘Friends’, ‘Parks & Recreation’ y otros programas como ‘I Love Lucy’, ‘The Dick Van Dyke Show’, ‘My Three Sons’, ‘Father Knows Best’ y ‘The Adventures of Ozzie and Harriet’.

“Sabía que había una especie de asombro y sinceridad en los dos. Luego combinas eso con el mundo de la comedia de situación, que a primera vista es falso y ridículo. Pero cuando miras en él, es tranquilo, cálido y enredado sin un sentido compartido de qué es el hogar, qué es la familia y qué es este país. Entonces, preservamos la santidad de su relación y le dimos un giro. Esto va mucho más allá de las bromas”, señaló Schaeffer.

Hay que tener en cuenta que los elementos de comedia han generado preocupación en algunos fanáticos acérrimos de Marvel. El actor Paul Bettany (Vision) aseguró que el proyecto está en buenas manos.

“Puedo decirles que no hay diferencia en los valores de producción. Se siente muy parecido a todas las películas de Marvel en las que he estado involucrado. Es una continuación perfecta”, señaló.

WandaVision estará disponible en Disney en 2021.

MARVEL | Black Panther

El actor Chadwick Boseman, quien hizo de Black Panther en las películas de Marvel, ha grabado varios episodios de la nueva serie What If...?, exclusiva para la plataforma de streaming Disney, antes de morir, según el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige.

El artista de Marvel falleció a los 43 años de un cáncer de cólon, enfermedad que mantuvo en secreto mientras grababa para Hollywood. Su última actuación en físico fue en Ma Rainey’s Black Bottom, una película biográfica dirigida por George C. Wolfe.

En el caso de Marvel, la producción de What If...? -una serie animada que explorará lo que sucedería si los principales momentos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel ocurrieran de manera diferente- tiene grabaciones de Boseman para un episodio en el que Yondu toma a T’Challa de niño en lugar de Peter Quill.