Nada mejor que estos datos que nadie se pregunta, pero siempre es bueno saber para explicar un par de cosas del UCM. El tráiler más reciente de The Falcon and The Winter Soldier, la próxima serie exclusiva de Marvel, revela nuevos detalles del brazo de Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Las nuevas imágenes de la producción que estará disponible en la plataforma Disney Plus muestran a The Winter Soldier quitándose el brazo de vibranium. La escena muestra los conectores de alimentación púrpura que recuerdan al traje de Black Panther, hecho con nanotecnología.

El primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier estará dedicado a la salud mental de Bucky Barnes, quien aún procesa su pasado como asesino y su rol como Vengador.

Brazo de Bucky sin el brazo de vibranium (Marvel)

“Estaba emocionado, porque creo que hablamos mucho sobre eso en algunas de las otras películas [la salud mental de The Winter Soldier], y nunca hubo tiempo suficiente para simplemente explorarlo después de Civil War y dónde estaba y cuánto se había enfrentado, cuándo le quedaba por afrontar”, dijo Stan sobre la historia de su personaje.

El primer episodio de The Falcon and The Winter Soldier ya está disponible en Disney Plus.

