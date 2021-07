Kid Loki, interpretado por Jack Veal, apareció en el quinto episodio de Loki, titulado “Journey into Mystery”. Ahora sabemos que su evento nexus fue haber matado a Thor, una hazaña que lo convierte en el “rey” de los Loki. El personaje aparece por última vez usando un dispositivo parecido a un control remoto, un detalle que ha causado muchas dudas en la comunidad de Marvel. ¿Qué es precisamente ese artefacto?

Independientemente, en diseño y función, el dispositivo compartía más de unos pocos tonos con el equipo utilizado por Jane Foster (Natalie Portman) y su equipo en Thor: The Dark World. Allí, el dispositivo se utilizó para detectar (y manipular) las fluctuaciones de energía causadas por The Convergence. En manos de Kid Loki, este dispositivo se utilizó como sistema de alerta temprana. Señaló cuándo y dónde caerían las ramas recién podadas en The Void. Esa detección también fue para las personas (y los dioses), explicando cómo Kid Loki y las otras variantes pudieron dar con Loki antes de que Alioth lo matara.

LOKI | Detalles del quinto episodio

Además de no tener nombre, tampoco parecía haber una base para el dispositivo en los cómics. Sin embargo, solidificó aún más por qué Kid Loki era visto como superior a muchas otras variantes de Loki. Después de todo, ninguno de los otros mostrados parecía haber creado tal dispositivo.

En cuanto a los cómics, Kid Loki es tan conocedor de la tecnología como la mayoría de los niños y adolescentes que crecen en la era moderna. Al igual que ellos, junto con los diversos poderes de Kid Loki, a menudo se le podía ver accediendo a smartphones y dispositivos similares.

Loki explora la historia del hermano de Thor después de su escape en Avengers: Endgame. El elenco está conformado por Tom Hiddleston, Sophia Di Martino (Sylvie), Owen Wilson (Mobius M. Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna), entre otros. La dirección está a cargo de Kate Herron.

El sexto y último episodio de Loki estará disponible en Disney Plus el miércoles 14 de junio.

