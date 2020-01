Marvel: Robert Downey Jr. no descarta el regreso de Iron Man al UCM.

Hace unos meses, el popular personaje ‘Iron Man’ murió en la película Avengers: Endgame dejando el Universo Cinematográfico de Marvel. Robert Downey Jr. se despidió de la franquicia tras este hecho; sin embargo, hace unos días en una entrevista para Dolittle, el actor mencionó que aún no mostrado la última versión de Tony Stark.

Recordemos que el actor se unió al UCM en 2008, cuando aún no existía un sólido universo cinematográfico. Iron Man fue la película que el interpretaría durante más de 10 años, apareciendo en diez películas durante todo ese tiempo. Además, tuvo apariciones en Spider-Man: Far From Home y es posible que aparezca en Black Widow, la cual estará situada en el pasado.

“Sí, cualquier cosa podría pasar. Realmente estoy disfrutando [...] En lo que a mí me incumbe, colgué mis armas y estoy bien para dejarlo ir. También creo que Marvel está en este viaje ahora y están probando un montón de otras cosas, y yo estoy emocionado de que vean cómo va todo eso. Es difícil de proyectar".

Por otro lado, recordemos que Downey y Marvel nunca se han puesto de acuerdo para la salida del actor. La primera vez fue en Iron Man 3, donde no se llegó a precisar. La segunda vez fue en Capitán América: Civil War, donde tampoco pudo terminar. Estas declaraciones dan mucho de que pensar. Además, Jeff Goldblum mencionó que el actor podría volver a darle voz a Iron Man en un episodio de “What If...?”.