Marvel: Robert Downey Jr. volverá a interpretar a Iron Man en el UCM bajo estas condiciones.

El actor Robert Downey Jr. se encuentra de gira por el mundo con el fin de promocionar su nueva película ‘Las Aventuras del Doctor Dolittle’. Tras ello, han comenzado a circulas rumores que apuntan a su posible retorno al tan amado Universo Cinematográfico de Marvel.

Recordemos que Downey Jr. caracterizó por más de 10 años a Iron Man / Tony Stark, muriendo en la última película ‘Avengers: Endgame’. Pese a esto, no deja de recibir preguntas sobre su regreso al UCM, y en caso tenga pensado hacerlo, como y cuando sería este. Para el actor esto no es posible, pero lo dice de una manera no tan firme, puesto que recientemente explicó qué es lo que faltaría para que se diese este momento.

“Para mí, empezar de nuevo está fuera de la mesa. Siento que he hecho todo lo que podría hacer con ese personaje. Tendría que ser un argumento super atractivo y que una serie de eventos lo hiciesen obvio. Pero el otro tema es que quiero hacer otras cosas.”

Dicho esto, no sería descabellado pensar en que Marvel Studios encontrase una manera de crear estos eventos, ya que son expertos en hacer buenas historias. Según Downey Jr., el Profesor Hulk de 'Avengers: Endgame’ es una clara muestra de este potencial.

“Después de muchas veces, y eso es lo genial de la gente que rompe y crea las historias ahí, Feige y su equipo dijeron, ‘Es Hulk y después no es Hulk, es Hulk, es una gran batalla, oh, está en conflicto… ¿Qué pasaría si pudiese encontrarse consigo mismo en medio?’. Pero entonces, el rincón donde nos situamos haciendo que esté en el medio te estanca porque entonces nunca puedes… Si eso no funciona, no puedes volver a ser como antes. Lo has hecho. O bien, puede volver a ser como era [...] Solo creo que es una genialidad real del equipo creativo de Marvel, y de los hermanos Russo que hicieron las últimas. Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. Dijeron, ‘Nos encanta escribirnos en un rincón. Nos encanta’. Porque así activas todo eso de, ‘Cómo salir de los juicios del purgatorio y después pasar a la siguiente gran idea’.”

