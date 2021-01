Marvel Studios trabaja en su universo cinematográfico en muchos países del mundo. En Australia, por ejemplo, se realiza el rodaje de ‘Thor: Love and Thunder’; mientras que en el Reino Unido se preparaba el rodaje de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Lamentablemente, el coronavirus continúa afectando a estas producciones pese a las burbujas sanitarias que Disney ha creado. Recientemente, se tomaron nuevas medidas de confinamiento en el Reino Unido debido a la elevación del contagio de la nueva sepa de la COVID-19.

Todo el equipo del director Sam Raimi ha tenido que poner pausa al rodaje por el confinamiento. Fue la actriz Elizabeth Olsen la que reveló que todo está detenido en una reciente entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live.

“Dado que los hospitales están abrumados aquí, no podemos volver a trabajar hasta que se calme. Así que estoy segura de estar aquí, y realmente agradecido de poder trabajar. Disney me ha mantenido ocupada durante la cuarentena”, comentó la actriz.

Por lo pronto, se espera que la cuarentena estricta del Reino Unido se extendería hasta mediados de febrero. Pero todavía Disney tendrá que evaluar las nuevas medidas de seguridad sanitaria para poder reanudar el rodaje de la siguiente película de Doctor Strange.

Elizabeth Olsen interpretará su papel de Scarlet Witch en esta cinta y actores como Benedict Wong, Rachel McAdams y Chiwetel Ejiofor también se suman a esta producción.

El estreno de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ se ha programado para el 25 de marzo del 2022.