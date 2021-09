Ser un Vengador parece divertido, pero no es una carrera para ganar dinero. Las últimas producciones de Marvel para la Fase 4 agregaron una nueva discusión a la mezcla con respecto a los efectos secundarios de ser un Avenger: el salario o la falta del mismo. Luego de ver el tráiler de Hawkeye, los Vengadores habrían hallado una manera de hacer dinero con la falta de Tony Stark.

Hagamos un poco de historia en la Fase 4. Vision (Paul Bettany) compró una parcela de tierra para Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) antes de los eventos de WandaVision, presumiblemente con un ingreso financiado por Tony Stark (Robert Downey Jr.). Ahora que Stark no sigue en el UCM, la financiación simplemente se acabó. Otro detalle lo vemos en The Falcon and the Winter Soldier cuando Sam Wilson no recibe un préstamos a pesar de ser un Vengador. Queda claro que arriesgar el pellejo por el mundo no es rentable.

MARVEL | Tráiler de Hawkeye

Ahora, una solución a la falta de dinero estaría en Rogers: The Musical, la obra teatral dedicada a los Vengadores que aparece en el tráiler de Hawkeye. El espectáculo de Broadway no solo indica que Steve y sus compañeros Vengadores siguen siendo héroes a los ojos del mundo, sino que también indica que podría haber formas creativas de utilizar su imagen para obtener financiación, es decir, la concesión de licencias de derechos de imagen.

El hecho de que Clint lleve a su familia a ver el programa lleva a los espectadores a creer que estaba al tanto de la producción teatral antes de que se estrenara en Broadway y la apoya lo suficiente como para asistir al espectáculo. Posiblemente aprobó el uso de su imagen de Hawkeye o tuvo algo que decir en un acuerdo de licencia.

El estreno de Hawkeye está programado para el 24 de noviembre de 2021 en la plataforma Disney Plus.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.