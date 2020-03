Ruben Fleischer, el cineasta encargado de Venom, el antihéroe de Marvel, fue elegido por Sony Pictures para la adaptación al cine de la saga de videojuegos Uncharted, desarrollada por Naughty Dog.

De acuerdo con Variety, los elogios recibidos por Venom hicieron que Sony Pictures apueste por Fleischer para dirigir al elenco de Uncharted, compuesto por estrellas como Tom Holland (conocido por su papel de Spider-Man en Marvel), Mark Walhberg y Antonio Banderas.

El estreno de la película de Uncharted estaría programado para el 5 de marzo de 2021, según adelantaron los guionistas Art Marcum y Matt Holloway.

El éxito de Fleischer con Venom estuvo dividido entre la crítica especializada y la audiencia de Marvel. Los expertos calificaron con dureza la obra de Fleischer, pero la taquilla internacional acabó dándole la razón.

VENOM | Película del villano

Tenemos Venom para rato. Carnage, el personaje que será interpretado por el actor Woody Harrelson, podría contar con su propia película a modo de spin-off. Este rumor adelantaría que el simbionte sobreviviría a la película de Sony Pictures.

De acuerdo con We Got This Covered, la actuación de Harrelson en Venom 2 convenció a los ejecutivos de Sony para que el antagonista tenga su propia película en solitario. Este proyecto mostraría a Carnage en el presente, haciendo de las suyas en la ciudad, al mismo tiempo que desarrolla los orígenes de Cletus Kasady en la vida criminal.

Cabe precisar que esta información no es oficial. Se trata de un rumor de lo que podríamos ver después del estreno de “Venom 2”, el 2 de octubre.