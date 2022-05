El Ojo de Agamotto es un talismán que se ha asociado con Doctor Strange prácticamente desde el comienzo de la existencia del personaje en los cómics de Marvel. Con la aparición del UCM, los guionistas agregaron un elemento importante: el dispositivo albergaba y protegía la Piedra del Tiempo.

El cambio tuvo mucho sentido en el período previo a Avengers: Infinity War y el intento de Thanos de completar el Guantelete del Infinito; sin embargo, la comunidad tiene varias dudas después de Avengers: Endgame y la destrucción de las gemas.

A pesar de que aparentemente ya no cumple su propósito original, el Ojo de Agamotto todavía se puede ver alrededor del cuello del Doctor Strange tanto en Spider-Man: No Way Home como en Doctor Strange In The Multiverse of Madness.

Según el director Sam Raimi en una entrevista para Cineblend, la respuesta es que el Ojo de Agamotto posee otras “propiedades mágicas” y no depende exclusivamente de la Gema del Tiempo.

“El Ojo de Agamotto todavía tiene propiedades mágicas incluso sin la Gema del Tiempo, como cualquier verdadero fanático de Strange sabría. Así que todavía le revela cosas que no se ven”, señaló el cineasta.

Entonces, ¿veremos al Doctor Strange usar el Ojo de Agamotto para ver a través de hechizos y engaños mágicos, o mirar en lugares de todo el mundo? Sam Raimi no dio más detalles y recién lo sabremos en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness llegará a los cines del Perú el 5 de mayo.

DOCTOR STRANGE 2 | Teoría sobre el Hechicero Supremo

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dará forma al caos multiversal para el desarrollo de la Fase 4 del UCM. Ya vimos un poco de esta nueva amenaza en las últimas escenas de Spider-Man: No Way Home con la aparición de los tres Peter Parker y los villanos de sagas anteriores.

Por lo pronto, sabemos que Strange tendrá que aliarse con Scarlet Witch y America Chavez para estabilizar el caos multiversal. Todo bien hasta aquí, pero aún hay una duda sobre quién es el Hechicero Supremo o cómo se elegirá y no, no se trata del mismo Strange.

Recordemos que, en Spider-Man: No Way Home, Wong explicó que él tuvo que asumir el cargo ante la ausencia de Strange entre los eventos de Avengers: Infinity War y Endgame. Strange, al igual que Spider-Man y varios otros personajes, desapareció por el chasquido de Thanos en Infinity War.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.