Marvel: Sam Raimi quiere dirigir películas del UCM desde el 2015.

Si nada se modifica, Sam Reimi será el nuevo director de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ en reemplazo de Scott Derrickson, quien salió por diferencias creativas con Marvel. Sin embargo, parece que el actor lleva buen tiempo queriendo dirigir películas del UCM.

En una entrevista realizada por el 2015 que se ha recuperado debido a la noticia, Raimi habló sobre la posibilidad de dar el salto a Marvel Studios luego de haber dirigido la recordada trilogía de Spider-Man de Sony Pictures.

“Creo que ahora están completos, Marvel. Probablemente no me necesiten más. Pero ¿si me necesitan? Me encantaría. Es genial que te quieran.”

De hecho, siempre fue deseo, por el hecho de que la llamada de Marvel Studios ha vuelto a traer a Raimi en su papel de director, situación de la que había dejado de lado ya hace unos años para empezar a producir películas de terror.

