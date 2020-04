Marvel: Sam Raimi será el director de “Dr. Strange and the Multiverse of Madness”

El cineasta Sam Raimi vuelve con los personajes de Marvel. El genio detrás de la primera trilogía de Spider-Man se encargará de Dr. Strange and the Multiverse of Madness, la cinta del Hechicero para la Fase 4 del UCM.

Raimi confirmó su participación en la producción de la obra de Marvel en una entrevista para ComingSoon.

“Amé a Doctor Strange cuando era niño, pero para mi siempre estuvo después de Spider-Man y Batman. [...] Cuando hicimos ese momento en Spider-Man 2 no tenía idea de que algún día estaría haciendo una película de Doctor Strange, así que hoy en diá es gracioso que exista esa línea. Me gustaría haber sabido que algún día estaría involucrado en este proyecto”, declaró.

Bruce Campbell, el actor de Evil Dead, confesó estar interesado en conseguir un papel en la nueva obra de Marvel, debido a que ha trabajado por varios años con Raimi.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness se estrena el 5 de noviembre de 2021, según el nuevo calendario de estrenos de Marvel por el coronavirus.

MARVEL | El ranking

El director James Gunn, encargado de la saga Guardianes de la Galaxia para Marvel, publicó en su cuentao oficial de Twitter su ranking de la saga de Thor y Iron Man.

Todo empezó con un hilo creado por Ben Schwartz, de Sonic the Hedgehog, donde califica las películas de Back to the Future, Indiana Jones, Iron Man y Thor. El cineasta de Marvel no se quedó tranquilo y quiso compartir su propio ranking de las franquicias del UCM.

“Primero, yo amo todas estas películas. Back to the Future es mi cinta favorita. Tengo una réplica del hoverboard, pero mi ranking de la trilogía es 1,3,2. Lo mismo para Indiana Jones. Amo todas sus películas, pero mi orden es 1,3,2. Sin ser mezquino, ¿qué otras películas van 1,3,2?”, reza el tuit de Schwartz.

Gunn tomó la posta y dio su propio ranking. “Iron Man y American Pie lo hacen (1,3,2). Las películas de Bourne y Thor van 3,1,2”, publicó.