El Universo Cinematográfico de Marvel tiene un personaje que mueve los hilos desde atrás: Nick Fury. Él fue quien reclutó al primer equipo de los Vengadores y se involucró en este proyecto tras la primera llegada de Capitana Marvel a la Tierra. Lamentablemente, no se ha vuelto a ver desde el estreno de “Spider-Man: Far From Home”.

Si recuerdas las cinta mencionada, ni siquiera era él quien contactó con Peter Parker, sino que el agente secreto se encontraba en una misión en el espacio y estaba siendo reemplazado por un Skrull.

Recientemente, el actor Samuel L. Jackson participó en show televisivo Jimmy Kimmel Live!, en donde habló acerca de su siguiente rodaje en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“No. No he terminado. Regresaré a Londres en algún momento de agosto. Pero tengo que volver y hacer cosas para The Marvels y luego tengo que hacer cosas para Secret Invasion”, declaró el actor.

Será un importante momento en la vida de Kamala Khan. Esta heroína ya cuenta con su propia serie en la plataforma Disney Plus, pero claramente no tiene un modelo a seguir que se aconseje cómo utilizar sus poderes.

Por ahora, según lo que se ha visto en el capítulo 2 de la serie, es una fugitiva de la justicia.

