Marvel Studios todavía no estrena Black Widow ni Eternals pero ya tiene en proyecto las demás cintas y series que integrarán la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores.

Pese a que varias de sus producciones se han visto afectadas por el coronavirus, todo parece indicar que Samuel L. Jackson volverá a darle vida a Nick Fury, aquel personaje que dio luz verde al equipo de los Vengadores junto a Iron Man en el 2018.

No obstante, los último reportes indican que sería protagonista de una serie nueva de Disney Plus, así lo afirma el medio Variety. Por supuesto, esto no ha sido sorpresa para los fans ya que él ya ha participado en una serie.

En la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. volvió a tomar el papel de Nick Fury y con esta nueva serie se extendería por muchos más años su participación en el Universo de los Vengadores.

Recordemos que al final de Spider-Man: Far From Home se vio que Nick Fury está en el espacio junto a los Skrull. La misión es desconocida pero se sabe que en la Tierra, es esta raza la que ha reemplazado a los agentes más conocidos de S.H.I.E.L.D.