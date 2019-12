“Marvel”: ¿Scarlett Johansson no iba a ser la Viuda Negra desde un inicio?

La Viuda Negra es una de las superheroínas más queridas por los fanáticos del UCM. Su primera aparición fue en Iron Man 2 hace unos años. Muchos seguidores de Scarlett Johansson se encuentran tristes por su muerte en Avengers: Endgame, pero se encuentran a la espera del estreno de la próxima película individual de Black Widow.

Sin embargo, en una entrevista que brindó la actriz, declaró que casi no llegó a conseguir el papel. Esto hubiera sido muy importante, ya que habría un cambio total en el UCM.

Los motivos para que Johansson acepte el papel se deben gracias a la visión de Jon Favreau y Kevin Feige. Ella cuenta que se reunió con los dos cuando buscaban a la actriz para el papel, y llegó a enamorarse rápidamente del proyecto. Cabe resaltar que en caso no hubiera aceptado el papel, Emily Blunt, tomaba la posta.

“En ese momento estaba visitando a mi marido en el trabajo. Recuerdo estar en un hotel aleatorio de alguna parte. Y recibí esa llamada y yo estaba bastante decepcionada. Y entonces así fue. Y ya sabes, la vida siguió. Quiero decir, ciertamente he tenido suficiente experiencia en rechazos.No soy de las que guardan rencor ni nada. Estaba super emocionada por ello. Y me reuní de nuevo con Jon, y tuvimos una divertida conversación sobre cómo no me había elegido. Pero yo estaba emocionada. Estaba entusiasmada.”

El resto, lo sabemos todos los que hemos seguido al UCM. La actriz Emily Blunt, terminó rechazando el papel y Johansson interpretó a la Viuda Negra.

