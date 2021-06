La actriz Scarlett Johansson ha tendido un importante papel en el desarrollo del Universo Cinematográfico de Marvel. Apareció por primera vez en la segunda cinta de Iron Man como una agente que investigaba a Tony Stark y su última participación será una cinta en solitario, “Black Widow”, que se estrenará el 9 de julio en los cines.

Esta producción se centrará en el pasado de la agente secreta que traicionó a la KGB. Una vez más se reunirá con su viejo equipo entrenado en el programa Black Widow para enfrentar a Task Master.

Por supuesto, se trata de una cinta que regresa en el tiempo ya que en “Avengers: Endgame”, Natasha Romanova se sacrificó para que Hawkeye pueda obtener la gema del alma.

Recientemente, en una entrevista con el medio Total Film, la actriz Scarlett Johansson se despidió de su papel en el UCM. Todo parece indicar que esta será su última participación en la trama de los Vengadores.

“Definitivamente es agridulce porque amo a mi familia Marvel. Nunca estaré lista para no ser parte de esto. Siempre serán familia. Nunca me sentiré lista para no participar porque odio sentir que me estoy perdiendo cosas con ellos”, explicó. “Quizás en algún momento tengamos la oportunidad de colaborar de alguna otra forma”, finalizó.

Rachel Weisz comparte algunos detalles de Meelina Vostokoff, su personaje en “Black Widow”

Los héroes más poderosos de Marvel están de regreso. Mientras que en Disney Plus se estrenan series de la fase 4 como “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”, Marvel Studios prepara el estreno de las primeras películas de esta fase: “Black Widow” y “Eternals”.

Se esperaba que estas dos producciones llegarán en abril de 2020 y finales de ese año, respectivamente, pero se tuvo que modificar el calendario de estrenos debido a la pandemia del coronavirus.

Ahora la cinta de la Viuda Negra se estrenará el 9 de julio en los cines y en Disney Plus (en la versión premium de pago). La campaña publicitaria ha comenzado vía YouTube. Marvel compartió diferentes avances en la plataforma de video, mientras que los actores participan en entrevistas.

La actriz Rachel Weisz participó en el último programa de Jimmy Kimmel Live. Allí explicó que el segundo nombre de su personaje (Meelina Vostokoff) era secreto hasta que el comediante lo comentó en vivo.

Por otro lado, explicó algunos detalles de la formación del personaje: “ella es una Viuda Negra. Ha sido entrenada como espía de la Viuda Negra, es una espía y científica altamente capacitada. Ella tiene una especie de, bueno, una granja de cerdos. Ahí es donde la familia me conoció, en mi laboratorio científico donde también tengo cerdos con los que experimento”.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.