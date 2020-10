El Universo Cinematográfico de Marvel se expandirá con nuevas producciones exclusivas de Disney Plus. Estas continuarán la historia que vimos en Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home.

Lamentablemente, el UCM se ha visto afectado por el coronavirus. Recordemos que Black Widow iba a estrenarse en abril de este año pero se tuvo que mover el estreno hasta el 2021.

Nuevas fechas de estreno de la fase 4 de Marvel Studios

Black Widow - 7 de mayo del 2021

Eternals - 5 de noviembre del 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 9 de julio del 2021

Tercera película de Spider-Man - Fecha tentativa para diciembre del 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 2021

WandaVision - Se filtró en el tráiler que llegaría en octubre del 2020.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Sin fecha

Thor: Love and Thunder - Sin fecha

Capitana Marvel 2 - Sin Fecha

Black Panther 2 - Sin fecha, posiblemente cancelado

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - Sin fecha

En tanto a las series, “The Falcon and The Winter Soldier” reanudó su rodaje y ya se comienzan a filtrar las primeras imágenes. Aquellos fans que viven cerca del rodaje han reportado varios detalles que no conocíamos.

Hace solo unos días vimos a U.S. Agent usando el escudo de Capitán América para golpear a un enemigo derrotado. Pues recientemente, se filtró un video que presenta al villano o un grupo de ellos de la serie de Disney Plus.

Marvel estaba grabando un cambio de guardia en lo que sería una base enemigo quizás de HYDRA. Estos soldados resguardian un local al que quizás los Vengadores tendrán que infiltrarse.