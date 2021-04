¿The Falcon and the Winter Soldier o The Winter Soldier and the Falcon? Depende del ego de cada quien para saber cuál merece estar primero. Al menos, para el actor de Marvel Sebastian Stan, el título original de la serie exclusiva para la plataforma Disney Plus lo ha convencido, a pesar de estar en segundo lugar.

En una entrevista para BBC Radio 1, la estrella de Marvel insistió en que está de acuerdo con que Falcon, de Anthony Mackie, sea quien aparezca primero en el título de la serie. Después de todo, según Stan, su nombre aparece en uno de los largometrajes del Capitán América.

“Ya sabes, en primer lugar, ya tenía mi nombre en el título de una película. Podría decirse, que nunca hemos aprendido la historia de Falcon a fondo”, señaló.

También agregó que Sam Wilson (Mackie) merece su propio proyecto tras varios años en el UCM. “Entonces, en cierto modo, siento que [el programa de televisión The Falcon and the Winter Soldier] realmente debería ser sobre el Falcon”.

Luego de tres episodios, los fans consideran que Falcon es el que tiene más protagonismo, especialmente después de no haber aceptado el escudo del Capitán América. “Estaba realmente sorprendido y afectado por la idea de posiblemente obtener el escudo y convertirme en Capitán América”, contó.

MARVEL | El nuevo Capitán América

¿Será acaso que Marvel está metiendo la pata con el nuevo Capitán América, el personaje secundario de la serie The Falcon and the Winter Soldier? Auque muchos critiquen a la interpretación de Wyatt Russell, Marvel parece tener una respuesta para todo acerca de la continuación del Capi en la Fase 4 sin el querido Steve Rogers.

Russell se sinceró en una entrevista con Entertainment Tonight y confesó que no está tratando de ser el Capitán América de Chris Evans, el mismo que hemos visto en los Avengers, y ese “es el punto” para entender por qué su personaje cae antipático para los seguidores más fieles de Marvel.

Después de que el militar John Walker (Russell) recibe el manto y el escudo de un Steve Rogers (Evans) retirado, el nuevo Capitán América es respaldado por el gobierno y le dice a Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) que no está “tratando de ser Steve. No estoy tratando de reemplazar a Steve. Solo estoy tratando de ser el mejor Capitán América que puedo ser”.

