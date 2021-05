No cabe duda que los Vengadores son de los superhéroes más populares de la pantalla grande. Pues ahora, Marvel Studios busca dominar el mercado de series cortas con algunas producciones exclusivas de Disney Plus.

“WandaVision” fue la primera serie de la fase 4 y le siguió “The Falcon and the Winter Soldier”. Ambas producciones cerraron sus primeras temporadas con reveladoras imágenes.

Básicamente, explican lo que ha sucedido en la Tierra luego de los cinco años en donde desapareció la mitad de seres vivos por el chasquido de Thanos. Sebastian Stan ha superado su fase de Soldado de Invierno pero sigue luchando con la culpa de sus misiones.

¿Volverá Bucky al UCM? Algunos esperan que tenga mucho más protagonismo en el equipo de los Nuevos Vengadores, pero no está seguro si continuará en su papel. Así lo explicó en una entrevista con el medio Variety.

“No depende de mí. No tomo estas decisiones. Mientras sigan llamando, estoy ahí. No lo sé. Yo también envejezco. Como todo el mundo, ¡envejezco! Así que no sé lo que eso significa. ¡Quizás no signifique nada! No tengo ni idea. para el viaje”, explicó.

Directora de “Loki” explica el rol de “Time Variance Authority”

“WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier” fueron las dos primeras producciones de Marvel que llegaron a Disney Plus. Ahora, la productora se centra en contar los detalles posteriores al chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a los eliminados por Thanos (cinco años después de Avengers: Endgame).

El caso de “Loki” es un tanto diferente. La misión de viajes en el tiempo de los Vengadores falló en Nueva York, ya que el hermano de Thor logró escapar con el Teseracto y abrió una nueva línea temporal.

Por supuesto, TVA ha ido a apresarlo para que sea él mismo quien se encargue de solucionar todos los problemas que ha causado. Esta nueva organización lleva el nombre de “Time Variance Authority” y la directora Kate Herron habló al respecto.

En una entrevista con el medio Entertainment Weekly, comentó el rol que tendrá en el UCM. “De hecho, pasé gran parte de mi vida trabajando en oficinas administrativas como temporal, por lo que tenía mucha experiencia personal en organizaciones burocráticas que aportar. Yo estaba como, ‘Estos son los detalles que necesitamos capturar’, siendo alguien que ha trabajado en oficinas. Y también, me encanta la ciencia ficción, y quería hacer del programa solo una gran carta de amor a la ciencia ficción y todas las cosas que me inspiraron a ser cineasta”, explica.

“Nos inspiramos en una gran variedad de ideas a medida que la TVA aparece a lo largo de [Marvel]. Hay carreras de los Cuatro Fantásticos , donde están corriendo, y están en She-Hulk de una manera genial”, añade Michael Waldron, guionista de la serie. “Todas esas historias fueron inspiración para decir, ‘Muy bien, ¿qué es esta loca organización? ¿Y cómo podemos ahora hacerlas reales de una manera que realmente puedas filmar un programa de televisión sobre ellas?”, finaliza.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.