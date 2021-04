Todo tiene su final... ¿Será acaso que Soldado de Invierno (Sebastian Stan) tiene los días contados en la serie The Falcon and the Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus? Una simple declaración ha hecho que los fans estén preocupados por el futuro de Bucky Barnes, el buen amigo de Steve Rogers (Chris Evans) desde el inicio del UCM.

El coprotagonista de The Falcon and the Winter Soldier fue consultado sobre cómo espera que su personaje llegue a su fin en el Universo Cinematográfico de Marvel, en caso de que llegue ese día.

“¿Quieres que te responda cómo moriría Bucky?”, dijo Stan para Uproxx. “Oh, hombre, con suerte en este punto, sería en una cama agradable y cálida como un hombre de 200 años con una familia. Esa es su manera ahora, creo que se lo ha ganado”.

De momento, Stan seguirá interpretando a Winter Soldier en los dos últimos capítulos de la serie de Marvel. Más allá de eso, aunque parece inevitable que vuelva a interpretar el papel, Marvel Studios aún no ha revelado dónde aparecerá el personaje, a pesar de haber presentado la mayoría de sus producciones para los próximos dos años. Tampoco se ha hablado de una segunda temporada de The Falcon and the Winter Soldier.

¿Cómo crees que Bucky algún día se retirará del Universo Cinematográfico de Marvel? Quizá las cosas no sean tan sencillas para el personaje, pero bien se merece un poco de tranquilidad en los últimos días de su carrera como Vengador.

MARVEL | Sharon Carter como Power Broker

La más obvia es que ella apareció en el episodio tres llamado “The Power Broker”, sin embargo, este personaje nunca apareció. Zemo lo identifica como “EL” Power Broker, es decir, un hombre, pero en realidad se trataría de la misma Sharon. Lo del “EL Power Broker” sería solo un recurso para despistar a los televidentes.

¿No es sospechoso que Sharon tenga tan buenos contactos para ser una ex espía estadounidense? Incluso, ella misma reveló que tiene más recursos del lujoso estilo de vida que dejó a Sam, Bucky y Zemo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.