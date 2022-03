Marvel Studios debe solucionar un gran problema de cara a la conformación de un nuevo equipo de Vengadores: reemplazar a los viejos líderes, como Iron Man, Black Widow y Capitán América. “The Falcon and the Winter Soldier”, justamente, se centró en nuevo portador del escudo de Steve Rogers.

En el inicio de la serie, se le dio la responsabilidad a John Walker, quien será conocido como US Agent en las siguientes películas del UCM. Se trata de un ex soldado estadounidense que se obsesionó con ser la imagen de justicia y terminó contaminado con el suero de super soldado.

Por supuesto, al final Winter Soldier y Falcon trabajan juntos para vencer a la organización terrorista Flag Smashers y la responsabilidad del escudo cae en Sam Wilson. Se espera que ambos actores vuelvan al UCM en la cinta Capitán América 4.

Sebastian Stan revela que está distanciado de Anthony Mackie

Pese a que se cree que volverán a trabajar para Marvel Studios, el actor Sebastian Stan declaró que desde el rodaje de “The Falcon and the Winter Soldier” que no escucha nada de Anthony Mackie

“Anthony no me ha devuelto un mensaje de texto desde noviembre de 2021. Nos estamos tomando un descanso. Le envié una foto de mi árbol de Navidad y no obtuve nada a cambio, así que...”, declaró para el medio Yahoo Entertainment.

