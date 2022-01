No cabe duda que el Universo Cinematográfico de Marvel fue uno de los más afectados en la industria del entretenimiento digital durante la pandemia. Varios de los rodajes, como el de “Thor: Love and Thunder” se tuvieron que extender debido a los contagios. No obstante, la productora logró reanudar su calendario de estrenos en 2021.

“Black Widow” fue la primera cinta de la fase 4 en llegar a los cines y seguidamente comenzaron los estrenos de las diferentes series en la plataforma de Disney Plus. Allí, podemos disfrutar de las primeras temporadas de “WandaVision”, “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier” y muchas más producciones.

Sebastian Stan regresó al UCM en su papel del Soldado de Invierno una vez para cerrar la historia de Capitán América y su sucesor, Falcon. Recientemente, en una entrevista con el medio ComicBook habló acerca de cómo fue volver a los rodajes y sobre cuál fue su proyecto favorito del UCM en 2021.

“Oh, escucha, realmente me gustó WandaVision. Para mí, esa fue una serie que realmente me gustó porque pensé que era un mundo tan diferente y una visión tan diferente de esos personajes, y también de lo que habían hecho antes con ellos. Así que realmente me gustó eso y luego, ya sabes, Black Widow obviamente siempre va a tener un punto débil en mi corazón... hay algunas secuencias de acción que son simplemente locas”, detalló en conversación con Jamie Jirak del medio mencionado.

¿Regresará el actor al UCM?

Por lo pronto, se espera que Stan sea parte de la cinta Capitán América 4, pero no se ha revelado el reparto hasta el momento. El mismo actor comentó que era incierto el retorno de su personaje.

“No, realmente no. No lo he sabido por más de diez años, siempre estoy muy feliz cuando puedo vivir un día más, con suerte antes de que sea demasiado mayor. Ya veremos, cualquier cosa es posible”.

