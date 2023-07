Ya puedes ver el quinto episodio de “Secret Invasion” en la plataforma de streaming de Disney Plus. La serie se mantuvo como un misterio durante todas estas semanas, pero el más reciente estreno realmente se encargó de cerrar algunos cabos sueltos. Por ejemplo, se habló acerca del motivo por el cual los Vengadores no han intervenido hasta el momento.

Recordemos que Marvel Studios nos tenía acostumbrados a ver a los superhéroes, como Capitán América, intervenir en casi cualquier conflicto, pese a que no eran solicitados. Todo parece indicar que ahora no hay una organización que se encargue de compartir las noticias ni de planear misiones, como en antaño lo hacía S.H.I.E.L.D.

Cuando aparecieron los primeros superskrulls, quizás allí era el momento adecuado para llamar a los Vengadores. Las cosas se han vuelto cada vez más complicadas. Ahora Gravik tiene el control de la situación y está forzando un ataque de los Estados Unidos en territorio de Rusia con el objetivo de iniciar una Tercera Guerra Mundial.

Un superhéroe podría infiltrarse rápidamente y solucionar el conflicto. Inclusive, es pertinente preguntarnos por qué Fury no ha utilizado el Localizador de Capitana Marvel. En un parpadear, la poderosa heroína llegaría a la Tierra y solucionaría el conflicto con los Skrulls.

¿Por qué Nick Fury no desea llamar a los Vengadores?

Sonya Falsworth, la agente que lidera el MI6, se reencuentra una vez más con su viejo amigo Fury para ponerse al día con respecto al conflicto. Allí, ella se entera que Rhodes es un Skrull y que le había dado información valiosa.

Pero la parte tensa llega un tanto más tarde, cuando Nick devela que tiene la “cocecha” en una de sus tumbas. “¿Por qué no llamaste a ninguno de tus amigos especiales?”, comenta ella.

“Esto es algo personal”, replica Fury. “No podemos seguir dependiendo de que los superhéroes vengan a salvarnos el pellejo. Ninguno de ellos vivió la vida que yo viví. Ninguno de ellos puede proteger al mundo como yo. El único poder que poseo me lo puso entre las orejas una madre soltera y me lo envolvió en el dedo, una mujer que es más grandiosa de lo que yo podría llegar a ser. Si eso no alcanza, no sé qué esperanza tenemos”, sentencia el agente.

Seguidamente, le revela a su amiga Falsworth qie su mujer es una Skrull, así que sí, este caso es realmente personal para Fury. Aun así, nos encontramos al borde de la destrucción de la humanidad. Llamar a un amigo superhéroe no hubiera sido nada egoísta de su parte.

