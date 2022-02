Uno de los personajes que dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel es Nick Fury. Fue quien tuvo la idea de crear un equipo de Vengadores para preparar a la Tierra cuando llegue una amenaza extraterrestre. Todo esto a raíz de la llegada de los Skrulls y Capitana Marvel.

Sin duda es aquel agente que cohesiona todo el argumento de los héroes de Marvel pero hasta ahora no había tenido una serie o película que solo hablara de él y su rol. Esto cambiará en la fase 4 del UCM con el estreno de “Secret Invasion”.

Todavía no se conoce la sinopsis de la serie de Disney Plus; no obstante, la producción lleva el nombre de una saga de cómics en donde los Skrulls se infiltran en la Tierra y toman la forma de los Vengadores más fuertes.

Aunque esto difiere un poco con respecto a lo que vimos en Capitana Marvel. Recordemos que Marvel Studios los introdujo como refugiados especiales, quienes son perseguidos por los Kree.

¿Regresa el joven Nick Fury?

Ante la espera del estreno, los fans están atentos a las publicaciones de los actores que ya se encuentran en el rodaje de “Secret Invasion”, para ver si se filtra algún detalle. Samuel L. Jackson ha estado muy activo por Instagram y nos ha dejado un elemento que puede cambiar la trama.

“Parche, sin parche, sin cicatriz, sin cicatriz. Old School Fury Day, ¡tengo que encontrar el ritmo!”, escribió en una de sus publicaciones, lo cual ha sido interpretado como si Marvel diera un salto al pasado para conocer algún detalle importante del joven Nick Fury.

Posiblemente, se estén grabando escenas de la actualidad y de momentos cuando todavía estaba trabajando con Capitana Marvel y S.H.I.E.L.D.

¿Regresa el joven Nick Fury? (Foto: Instagram)

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.