Marvel Studios ha tenido un agitado inicio de año tras reanudar los estrenos luego de una larga pausa por el confinamiento por el virus. “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki” y “Hawkeye” fueron las primeras series de la fase 4 en proyectarse en la plataforma Disney Plus.

Pero no solo se estrenaron las series en la aplicación, sino que convocaron a millones de espectadores de todo el mundo para que disfruten de las nuevas películas como “Eternals”, “Spider-Man: No Way Home”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y recientemente “Thor: Love and Thunder”.

Pero el año 2022 está lejos de acabar y hay muchas historias que abordar en este alocado universo cinematográfico de los Vengadores. Por lo pronto, hay dos producciones programadas para lo que resta del año y son, sin duda, de las que menos se sabe.

Calendario de estreno de Marvel Studios tras “Ms. Marvel” y “Thorr Love and Thunder” (2022)

She-Hulk (Disney Plus, 17 de agosto de 2022)

(Disney Plus, 17 de agosto de 2022) Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre de 2022)

(11 de noviembre de 2022) The Guardians of the Galaxy Especial de Navidad (Disney Plus, 2022)

“She-Hulk”, por su lado, introducirá a Jennifer Walters, la abogada que se involucrará legalmente con los demás superhéroes y se verá expuesta a la radiación gamma para convertirse en la mujer más fuerte de la Tierra.

Poco se sabe de esta producción, al igual que “Black Panther: Wakanda Forever”. Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, Marvel Studios ha mantenido total silencio con respecto al papel de T’Challa. No se sabe si reemplazarán al actor o se recreará su rostro con la tecnología CGI.

No sería la primera vez para Disney, ya que en la nueva trilogía de Star Wars, tuvieron que trabajar con una versión digital de Carrie Fisher.

Tráiler de “She-Hulk”

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.