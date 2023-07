“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” es uno de los proyectos más exitosos del Universo Cinematográfico de Marvel tras el cierre de la fase 3 con “Avengers: Endgame”. La cinta alcanzó un 91% en la votación de los críticos, mientras que la audiencia le dio un 98%. Sin embargo, parece que Marvel no tiene planes para el personaje en un corto plazo.

Con la llegada de la aplicación Threads, el actor Simu Liu compartió algunas palabras con los fans de Marvel con respecto a por qué no lo vemos en nuevos proyectos cinematográficos. Tras su paso por la pantalla grande, parece que el personaje ha quedado en un segundo plano, junto a los Eternos.

Pues fue muy claro: Marvel tiene la culpa. Por el momento, la productora parece estar concentrada en que consolide en nuevo villano del UCM, Kang el Conquistador, e introducir a un nuevo equipo de Vengadores que se encargará de hacerle frente.

“Me dijeron que seguiría a Avengers. Pero eso sigue retrocediendo debido a circunstancias fuera de mi control. Espero tener noticias más concretas para compartir pronto”, escribió en la nueva red social vinculada a Instagram.

Algunos fans leen entre líneas y comentaron que posiblemente no veamos a Shang-Chi como parte del nuevo equipo de Vengadores. ¿Será esto cierto? Liu es uno de los nuevos rostros de Marvel Studios y podría ser un nuevo integrante del equipo de héroes en un futuro.

En una pasada entrevista, el actor comentó entusiasmado acerca de qué podrían abordar en una secuela: “Entrar en una secuela se siente emocionante. Podemos revisar algunas cosas, pero también mostrarle al espectador cosas nuevas. Entregaremos toda la increíble acción por la que fuimos celebrados en la primera película, pero luego, con suerte, también exploraremos nuevos lados del personaje de Shaun y los personajes que lo rodean. Eso es, por supuesto, si todavía podemos pagar a Michelle Yeoh. Ella está en la cima del mundo y simplemente la reina de todo”.

Sinopsis de “Shang- Chi and the Legend of the Ten Rings”

“Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings” de Marvel Studios está protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, quien debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización Ten Rings. La película también está protagonizada por Tony Leung como Wenwu, Awkwafina como Katy, la amiga de Shang-Chi, y Michelle Yeoh como Jiang Nan, así como Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu y Ronny Chieng.

