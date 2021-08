A través de Disney Plus, Marvel Studios ya comparte el inicio de la fase 4. Ya puedes ver “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”, mientras que el 11 de agosto se estrenará “What if...?” y el 3 de septiembre llegará a los cines “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Esta última cinta presentará a un nuevo Vengador, Shang-Chi, pero nos mostrará imágenes anteriores a “Avengers: Endgame”. Pese a que se mantiene en reserva la trama de la cinta, Marvel Studios advierte que se trata de la misma organización terrorista que secuestró a Tony Stark.

Los Diez Anillos tienen presencia en el Medio Oriente y Asia pero no logró llegar a occidente. ¿Sera por acción de Shang-Chi? Recordemos que este personaje es el hijo de un peligroso delincuente pero que tomará un camino diferente.

Recientemente, Marvel Studios compartió un nuevo avance vía YouTube en donde el mismo cast cuentan los detalles de la cinta pero en un juego de preguntas llamado “¿quién es más propenso a...?”.

Nuevos pósteres de Shang Chi

Por otro lado, a través de Twitter compartieron los primeros pósteres de los diferentes personajes que veremos en la pantalla grande, tanto villanos como héroes. Están presentes Shang-Chi, Katy, Wenwu y más.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” comparte los pósteres de los diferentes personajes. (Foto: Marvel)

