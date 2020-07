Cuando comenzó el brote del coronavirus en todo el mundo, Marvel Studios se vio obligado a detener las producciones de las series y películas de la fase 4 de los Vengadores para evitar exponer al público y a sus colaboradores.

Se esperaba que Black Widow se estrene en abril de este año pero se tuvo que mover la fecha hasta noviembre ya que los cines comenzaban a cerrar. Este es el nuevo calendario de estrenos de series y películas de Marvel.

Nuevas fechas de estreno del UCM

Black Widow (6 de noviembre)

The Eternals (12 de febrero 2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (7 de mayo de 2021)

Doctor Strange and the Multiverse of Madness (5 de noviembre de 2021)

Thor: Love and Thunder (18 de febrero de 2022)

Black Panther 2 (6 de mayo de 2022)

Capitana Marvel 2 (8 de julio de 2022)

Una de las series que ya reanudó su producción fue “The Falcon & The Winter Soldier”, la cual se grababa en República Checa cuando llegó la COVID-19. No obstante, no es la única producción en camino.

Según el medio Deadline, la película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (la cual debería estrenarse en mayo del 2021) reamidaría su producción en Australia a finales de este mes.

Por lo pronto, no hay tráiler ni póster oficial de la cinta pero el actor Simu Liu comentó por redes sociales hace unos meses que están armando algo “muy cool” para el evento San Diego Comic Con.