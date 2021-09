Marvel Studios presentó a un nuevo Vengador en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Luego del estreno de “Black Widow”, la productora dio inicio a la fase 4 con la introducción de uno de los más poderosos héroes de los cómics Shang-Chi, quien no solo tiene conocimiento de artes marciales sino que también puede manipular los Diez Anillos.

La cinta llegó a los cines el 3 de septiembre y como las demás producciones del Universo Cinematográfico de Marvel cuenta escenas post-créditos. Son dos diferentes escenas que adelantan más detalles de la fase 4.

¿Cuál es el significado de la escena post-crédito de Shang-Chi?

Advertimos que la siguientes líneas cuentan con spoilers de “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Abordaremos la escena más relevante que se expuso al final de la película, en donde el personaje tiene su primer contacto con los Vengadores.

La escena en cuestión reúne a cinco personajes: Katy, Shang-Chi, Wong, Capitana Marvel y Bruce Banner. Todos están evaluando el funcionamiento de los anillos, los cuales parecen estar enviando un mensaje a alguien.

Recordemos que se trata de magia dorada y amarilla, así que estaría relacionado con la energía cósmica. Muchos creen que se le está avisando a los Eternals de que los Devians han despertado.

Lo curioso es que en esta escena se ve a Bruce Banner en forma humana y no en su forma de Professor Hulk. Capitana Marvel, por otro lado, sigue presentándose como un personaje sumamente ocupado.

