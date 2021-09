‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ ya está en los cines de Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Marvel Studios da inicio oficialmente a la fase 4 de los Vengadores con esta cinta; ‘Black Widow’ fue solo un cierre de la historia de Natasha Romanova, quien ya se había sacrificado en ‘Avengers: Endgame’.

Esta película introduce a un poderoso héroe en el UCM, Shang-Chi, quien será en el futuro un personaje importante para el equipo de Vengadores. No obstante, la pregunta cae de madura: ¿llegará la película a Disney Plus?

‘Black Widow’ se estrenó de forma simultanea en cines y la plataforma. Lo cual terminó en una demanda de parte de Scarlett Johansson debido a que en su contrato no se especificó si recibiría parte de los beneficios por el acceso premium de 30 dólares.

Lamentablemente, Marvel ha tomado la decisión de que Shang-Chi será una cinta exclusiva de cines (por ahora). Recordemos que a inicios de 2021, Disney informó que todas sus producciones que llegan a las salas de cines tendrían la ventana abierta para estrenarse en Disney Plus 90 días después. Luego se redujo el margen a 45 días.

Posiblemente, la decisión final esté atada al rendimiento de taquilla de la película. A ‘Black Widow’ no le fue tan bien como proyectaron inicialmente. Si no se recauda lo suficiente, quizás se vean en la obligación de llevar la cinta a Disney Plus.

Tráiler de Shang-Chi

