Shang-Chi no aparecerá en Doctor Strange 2 según el actor Simu Liu

El actor Simu Liu, quien protagonizó Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, descartó su futura aparición en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. El detalle es importante, porque la película tuvo una relación con el universo de Doctor Strange a través de Wong (Benedict Wong).

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura cambiará el curso de la MCU. Aunque Spider-Man: No Way Home les dio a los fanáticos de Marvel una muestra del Multiverso, la secuela de Doctor Strange lo abrirá de par en par. Doctor Strange 2 tendrá el regreso de Scarlet Witch de Elizabeth Olsen, Baron Karl Mordo de Chiwetel Ejiofor y Wong de Benedict Wong. Sin embargo, los rumores indican que también aparecerán varios otros personajes importantes de Marvel. Loki de Tom Hiddleston puede aparecer en la secuela, así como los X-Men.

“Incluso si estuviera en esa película, lo cual no es así, no hay manera de que lo diga en voz alta”, dijo Liu en una entrevista.

Una buena razón para que Shang-Chi no aparezca en Doctor Strange 2 es que el personaje tiene sus propias historias: el misterio de la fuente mágica de los Diez Anillos y la organización criminal que controla Xialing. Un cameo en la cinta de Strange arruinaría la profundidad y originalidad del personaje.

Aún así, siempre existe la posibilidad de que Shang-Chi aparezca en Doctor Strange 2. Los actores no son las fuentes más confiables sobre lo que sucederá en una película del UCM, pero estaría mejor que el dato no se confirme en la pantalla grande.

MARVEL | Errores de Spider-Man: No Way Home

Hay cosas que merecen una explicación en Spider-Man: No Way Home. La aparición de los villanos del pasado hizo que la comunidad pase por alto varios aspectos importantes sobre la línea original del UCM. Hay cuestiones que faltan desarrollar y muchas cosas por explicar como las escenas postcréditos y cómo funciona la “realidad” en el universo de Peter Parker.

Como no puede ser de otra manera, el podcast de Dale Play abordará varios detalles que son considerados spoilers. Si no has visto la película, te invitamos a salir de este espacio y después volver para enterarte de todos los detalles de Spider-Man.

